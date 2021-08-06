  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Askeri darbenin yapıldığı ülkede yeni gelişme!
Meteorolojiden altı bölge için ikaz
Tokyo'da bıçaklı saldırı: En az 10 yaralı
Muğla açıklarında deprem
Dünya Askeri darbenin yapıldığı ülkede yeni gelişme!
Dünya

Askeri darbenin yapıldığı ülkede yeni gelişme!

Mali'de 24 Mayıs'taki askeri darbenin ardından ev hapsinde tutulan eski Cumhurbaşkanı Bah N'daw ve Başbakan Moctar Ouane'nin yakın zamanda serbest bırakılabileceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 20:27:00 -
Askeri darbenin yapıldığı ülkede yeni gelişme!

Mali'de 26 Temmuz'dan bu yana incelemelerde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) bağımsız insan hakları uzmanı Alioune Tine, son durum ve sivil geçiş sürecinin dinamiklerine ilişkin açıklamada bulundu.

Ev hapsinde bulunan eski Cumhurbaşkanı Bah N'daw ve Başbakan Moctar Ouane'yi ziyaret ettiğini belirten Tine, ikisinin de en kısa sürede serbest bırakılması için yetkililerle görüştüğünü söyledi.

Tine, yetkililerin N'daw ve Ouane'nin serbest bırakılmasına "son derece sıcak" yaklaştığına işaret ederek, sağlık durumlarının da iyi olduğunu dile getirdi.

Tine ayrıca yetkililerden, geçiş sürecinin mevcut Cumhurbaşkanı Assimi Goita'ya 20 Temmuz'da bıçaklı saldırı girişiminde bulunan zanlının, gözaltında hayatını kaybetmesine ilişkin acilen kapsamlı bir soruşturmanın başlatılmasını talep ettiğini aktardı.

Ülkede 9 ayda ikinci darbe

Ağustos 2020'deki darbenin de arkasındaki isim olan Albay Goita, 24 Mayıs'taki kabine değişikliğinin usullere uygun olmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı N'daw ve Başbakan Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alınması emrini vermişti.

Ndaw ve Ouane, 27 Mayıs'a kadar bir önceki darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Keita'nın da tutulduğu Kati kışlasında alıkonulmuş, akabinde ev hapsinde tutulmaya başlanmıştı.

Goita ise 7 Haziran'da düzenlenen resmi törenle yemin ederek Cumhurbaşkanlığı görevine resmen başlamış, başbakanlık görevine de Maiga'yı getirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay