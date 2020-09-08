'Askeri casusluk' savcısı Kılınç'a FETÖ üyeliğinden hapis cezası
FETÖ irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edilmesinin ardından Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan, İzmir'deki "askeri casusluk" davasının savcısı Zafer Kılınç, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması sırasında Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan "askeri casusluk" davası savcısı Zafer Kılınç'ın kararı açıklandı.
Tutuklu sanık Kılınç, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Ankara 22.Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılırken, avukatı da salonda hazır bulundu.
Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, dava dosyasındaki belgeleri okuduktan sonra sanığa son savunması için söz verdi.
Kılınç, herhangi bir örgüte üye olmadığını ve örgütün şifreli iletişim programı ByLock'u kullandığının tespitinin gerçeği yansıtmadığını iddia etti.
FETÖ üyesi olduğuna dair tanık ifadelerini de reddeden Kılınç, beraat ve tahliye talebinde bulundu.
Sanık avukatının ifadesinin ardından kararını açıklayan mahkeme, Kılınç'ı "silahlı terör örgütüne üye olmaktan" 10 yıl hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluğunun devamına karar verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski savcı Kılınç hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" iddiasıyla iddianame hazırladı.
İzmir'deki "askeri casusluk" davasının savcısı Kılınç, aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 357 askeri "casusluktan" suçlayarak sanıkların Türk Silahlı Kuvvetleri'nden edindikleri bilgileri Yunanistan'a satabileceklerini iddia etti.