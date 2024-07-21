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Yerel Askeri bando Erzurum’da coşturdu
Yerel

Askeri bando Erzurum’da coşturdu

Yeniakit Publisher
2024-07-21 09:16:00 -

Erzurum'da, 9. Kolordu Komutanlığı’na bağlı askeri bando takımı verdiği konserle vatandaşları hem coşturdu hem güzel anlar yaşattı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde; Yakutiye Kent Meydanı’nda tarihi Yakutiye Medresesi önünde konser veren 9. Kolordu Komutanlığı bandosu vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Birbirinde güzel marşlar ve sevilen birçok parçayı seslendiren bando takımına zaman zaman vatandaşlar da katıldı. 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan’ın da dinleyici olarak katıldığı konserde; Barış Manço’dan Aşık Veysel’e, halk müziğinden sanat müziğine ve marşlardan oluşan eserler icra edildi. Konserde iki de Kıbrıs türküsü çalındı ve söylendi. Bando Kıdemli Albay Murat Keskin'in yönettiği askeri bandoda eserleri Bando Kıdemli Başçavuş Okan Kılıç seslendirdi.

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