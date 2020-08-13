Askeri alanda yangın
İzmir’de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait askeri alanda yangın çıktı. Geçtiğimiz hafta da aynı bölgede yangın çıktığı öğrenildi.
İzmir'in Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi’nde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait askeri alandaki otluk bölgede, bugün saat 14.30 sularında yangın çıktı.
Alevleri fark eden askerler, yangına müdahale etti. Askerlerin uğraşlarına rağmen sönmeyen yangın nedeniyle itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 3 arazöz gönderildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Aynı zamanda, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Aynı bölgede, 4 Ağustos’ta da yangın çıktığı, yaklaşık 40 dakikada söndürüldüğü öğrenildi.