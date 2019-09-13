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Askeri alana yıldırım düştü! Yaralı askerler var...

İzmir'in Foça'da bulunan 7’nci Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı arazisine yıldırım düşmesi nedeniyle eğitimde olan askerlerden 7’si yaralandı.

13 Eylül 2019 Cuma 12:47
Askeri alana yıldırım düştü! Yaralı askerler var...

İzmir'in Foça ilçesine bağlı Yenifoça Mahallesi'ndeki bulunan 7’nci Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı arazisine, sabah saat 08.30 sıralarında yıldırım düştü. Eğimde olan askerlerden 7’si yaralanırken, yaralı askerler Foça Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ayakta tedavisi yapılan askerlerden 3’ü taburcu edildi ve birliklerine gönderildi. 4 asker ise Menemen Devlet Hastanesine sevk edildi.

Askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, yıldırımın eğitimdeki askerlerin üzerine değil yakınlarındaki bölgeye isabet ettiği öğrenildi.

 

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 12:47
  1. İzmir
  2. Foça Devlet Hastanesi
  3. Menemen Devlet Hastanesi
  4. 7’nci Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı
  5. 7’nci Jandarma Komando Komutanlığı

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