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Gündem Askere gidecekler dikkat! Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama
Gündem

Askere gidecekler dikkat! Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, 23-25 Kasım tarihleri arasında sevki olan askerlerle ilgili yeni bir karar aldı. Karara göre sevk tarihleri 22-24 Aralık tarihlerine ertelendi.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 16:29:00 - 2020-11-20 16:33:45
Askere gidecekler dikkat! Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, 'Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir' denildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir. Duyuru metnine http://asal.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

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