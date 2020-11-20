Askere gidecekler dikkat! Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama
Milli Savunma Bakanlığı, 23-25 Kasım tarihleri arasında sevki olan askerlerle ilgili yeni bir karar aldı. Karara göre sevk tarihleri 22-24 Aralık tarihlerine ertelendi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, 'Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir' denildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir. Duyuru metnine http://asal.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.