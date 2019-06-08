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Askere atla gidiyor

At eğitmenliği yapa Ahmet Turan Duman, vatani görevi için İzmir'e gidecek. Duman, yolculuğunun Ankara'ya kadar olan bölümünü at sırtında yapacak.

08 Haziran 2019 Cumartesi 14:46
Askere atla gidiyor

Sivas'ta at eğitmenliği yapan genç, İzmir’in Buca ilçesinde yapacağı vatani görevi için yolculuğunun Ankara'ya kadarki bölümünü at sırtında yapacak.

Yiğidolar Atlı Spor ve Binicilik Kulübünde 4 yıldır at eğitmenliği yapan Ahmet Turan Duman (28), at üzerinde şehirlerarası seyahat etme hayalini gerçekleştirmek için İzmir’in Buca ilçesinde 6 ay kısa dönem er olarak yapacağı askerlik vazifesine at sırtında gitmeye karar verdi.

İzmir'in uzak olması nedeniyle Ankara'ya kadar gitmeyi kararlaştıran Duman, kulüp başkanının kendisine hediye ettiği "Yıldız" isimli atı bayraklarla süsleyip, ailesiyle vedalaştıktan sonra Ankara'ya doğru yola çıktı.

Duman, yolculuk öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, askerlik için tecilini bozdurduğunu ve askere giderken bir hayalini gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Öğlen iki saatlik mola verecek

İzmir'in Buca ilçesinde vatani görevini kısa dönem olarak yapacağını aktaran Duman, şunları dile getirdi:

"İzmir bin kilometrelik bir yol, bu yüzden Ankara'ya kadar gideceğim. Patika yolları kullanacağım, asfalta hiç inmeyeceğim. Kamp yaparak gideceğim, sabahları saat 07.00'de yola çıkacağım, öğlen 11.00'e kadar devam edeceğim. Öğlen iki saatlik mola vereceğiz. Hem atım dinlenecek hem ben dinleneceğim. Akşama kadar yola devam edeceğim. Akşam denk geldiğimiz köyde, kasabada atımın yemini karşılayacağım ve sağlık kontrollerini yapacağım. Kamp yaparak bu şekilde ilerleyeceğim."

Hedefi 6 günde Ankara'da olmak

Duman, yolculuğunun Ankara'ya kadar olan kısmını at sırtında 6 günde tamamlamayı hedeflediğini belirtti.

Binicilik camiasının desteğini beklediğini aktaran Duman, "Farkındalık oluşturmak istiyorum. Atlar bizim kültürümüzde her zaman var oldu, var olacak. Son dönemde atları artık göremez olduk. Biraz pahalı olabilir ama ulaşılmayacak bir şey değil. Mesafenin çok uzun olduğunu düşünenler olabilir. Atlı dayanıklılık yarışmaları var 50, 80 ve 126 kilometrelik parkurları var. Biz günde en fazla 80 kilometre yol kat edeceğiz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığında kamp liderliği yaptığını da anlatan Duman, "Çoğu zaman seyahatlerimi otostopla yapan bir insanım. Çok kamp yapıyorum, kamp tecrübem var. Doğadan uzak kalmış bir insan değilim, çok da zorlanacağımı düşünmüyorum. Atımın sağlık konusunda sıkıntı yaşamaması için gerekli tedbirleri aldım. Bakımları ve aşıları yapıldı." ifadelerini kullandı.

Duman, Ankara'dan İzmir'e kadar olan mesafeyi ise araçla gideceğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 14:46
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