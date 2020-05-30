  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Askerden izne gelen gencin öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli adliyede

Yeniakit Publisher
2020-05-30 12:55:11 -
Askerden izne gelen gencin öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli adliyede

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan gencin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye çıkarıldı.

Furkan Demircan'ı (21) öldürdükleri iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan F.Ç, H.Z.Ç. ve H.B.B'nin Cinayet Bürosundaki işlemleri tamamlandı.

Çelik yelek giydirilen zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Demircan, dün Liman Mahallesi Nebiler Caddesi'nde motosikletle seyir halindeyken arkadan otomobille gelen kişinin silahlı saldırısına uğramış, pompalı tüfekle ateş edilen Demircan, olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Silahla ateş ettiği öne sürülen F.Ç. ile H.Z.Ç. ve H.B.B. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum ilçesinde yakalanmıştı.

Demircan'ın Tekirdağ'da askerlik yaptığı, memleketi Samsun'a izinli olarak geldiği öğrenilmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı