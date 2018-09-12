Askerden izne geldi, uyuşturucuya kurban gitti

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Akbaşlı Mahallesinde ikamet eden bir çiftçi ailenin çocuğu olan 21 yaşındaki Furkan Gönültaş, görev yaptığı askeri birliğinden tedavi olmak için izin aldı. Kurban Bayramı öncesinde ailesinin yanına gelen Gönültaş, bayrama bir gün kala ortadan kayboldu. Çocuklarının eve gelmemesi üzerine aile jandarma ekiplerine başvurarak kayıp ilanı verdi.

Uzun süredir madde bağımlısı olduğu iddia edilen Furkan’ın 12 gün önce Yazlık Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatın çukurunda ölü olarak bulunmuştu. Ailesi tarafından 12 gün sonra cenazesi teşhis edilen gencin cansız bedeni Adli Tıpa gönderildi. Uyuşturucudan öldüğü tespit edilen genç ailesine teslim edildi. Gönültaş, Kaynarca ilçesinde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.