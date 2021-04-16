Asker yerleri açıklandı mı? e devlet askerlik yeri sorgulama

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 2021 Mayıs sevk ve celp dönemlerine ilişkin sınıflandırma sonuçları, yani askerlik yerleri e devlet üzerinden açıklandı. MSB tarafından askerlik yerleri hakkında açıklama yapıldı.Askerlik yerleri açıklandı mı?

Nisan/Mayıs/Haziran 2021 Döneminde Sevke Tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay Adayları ile Erbaş/Erlerin Sınıflandırma Sonuçları e-Devlet ve Askerlik Şubesi Başkanlıklarından açıklanmıştır.

Seçim ve sınıflandırma sonuçları Millî Savunma Bakanlığı'nca 16 Nisan 2021 tarihinde e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

Askerlik yerleri nasıl öğrenilir?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. E devlet askerlik yeri öğrenmek için tıklayın