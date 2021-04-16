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Gündem Asker yerleri açıklandı mı? e devlet askerlik yeri sorgulama
Gündem

Asker yerleri açıklandı mı? e devlet askerlik yeri sorgulama

Askerlik hizmetini yerine getirmek için başvuruda bulunup gerekli işlemleri yerine getirenler celp dönemi askerlik yerlerinin açıklanmasını bekliyordu. Askerlik yerlerini bekleyen binlerce gencin beklediği haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. MSB Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak 2021 Mayıs celp dönemi askerlik yerleri açıklamasına çevrildi. Zorunlu askerlik süresi 6 aydır. İsteyen ikinci altı ayı tamamlayabilmekte. Peki asker yerleri açıklandı mı? MSB askerlik yerleri açıklandı mı? İşte e devlet askerlik yeri sorgulama

Yeniakit Publisher
2021-04-16 10:10:00 - 2021-04-16 10:11:30
Asker yerleri açıklandı mı? e devlet askerlik yeri sorgulama

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 2021 Mayıs sevk ve celp dönemlerine ilişkin sınıflandırma sonuçları, yani askerlik yerleri e devlet üzerinden açıklandı. MSB tarafından askerlik yerleri hakkında açıklama yapıldı.Askerlik yerleri açıklandı mı?

Nisan/Mayıs/Haziran 2021 Döneminde Sevke Tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay Adayları ile Erbaş/Erlerin Sınıflandırma Sonuçları e-Devlet ve Askerlik Şubesi Başkanlıklarından açıklanmıştır.

Seçim ve sınıflandırma sonuçları Millî Savunma Bakanlığı'nca 16 Nisan 2021 tarihinde e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

Askerlik yerleri nasıl öğrenilir?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. E devlet askerlik yeri öğrenmek için tıklayın

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