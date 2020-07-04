Koronavirüs salgını sebebiyle hayatlarımız değişti. Salgın sebebiyle vatandaşların kalabalık alanlardan uzak durması, maske kullanması gerekiyor. Ancak asker uğurlamalarından sosyal mesafe kuralları göz ardı ediliyor.

Asker uğurlamaları yasaklandı mı? Asker uğurlamalarının cezası ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, asker uğurlama törenlerine ilişkin "Böyle bir yaklaşım olmaz. Bu konularda Valime de söyledim, 'İstanbul'da kesinlikle bunlara müsaade etmeyeceksiniz. Böyle bir uğurlama olduğu anda toparlayın götürün. Asker uğurlama törenleri ve taziyeler başta olmak üzere kimi toplu etkinliklerde istenmeyen görüntülere şahit olabiliyoruz. Böyle bir yaklaşım olmaz. Asker uğurlama derken arkadaşınızı zehirliyorsunuz. Kontrollü şekilde hayatımızı normalleştirirken tedbirleri elden bırakmayacağız. Vatandaşlarımızı salgına karşı dikkatli olmaya, kurallara riayet etmeye davet ediyorum" diye konuştu.