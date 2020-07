Koronavirüs salgınında sosyal mesafenin korunamayacağı alanlarda yer almak son derece riskli. Yetkililer bu sebeple kalabalık mekanlarda mutlaka maske takılması gerektiğini mümkünse bu tip etkinliklere dahil olunmaması gerektiğini belirtiyor. Özellikle asker uğurlamalarında sosyal mesafe kuralları hiçe sayılıyor. Bazı illerde bu sebeple asker uğurlamaları yasaklandı.

Asker uğurlamaları hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “8 ilimizde asker uğurlamaları yasaklanmıştır. Din görevlilerimiz; cenaze merasimi, taziye, mevlit, toplu ibadet kaynaklı riskleri önlemek için çalışma başlatmıştır. Güvenlik güçlerimiz, pazar yerlerinde yaptırım içeren tedbirler almaktadır. Düğün, nişan gibi törenlerde toplum sağlığı adına 'gözlemci' bulundurulması yönünde hazırlık söz konusudur" bilgisini verdi.

Koca, asker uğurlaması gibi etkinliklere ilişkin, vaka sayısının arttığı riskli görülen illerde, il hıfzıssıhha kurullarınca bazı kararların alındığını hatırlatarak "Bunun sayısı artabilir. Benzer şekilde düğünlerde de il hıfzıssıhha kurulları, yeri geldiğinde bunu, eğer salgının seyrinde il bazında bir farklılık söz konusu ise farklı bir karar her zaman alabilme yetkisine sahip. Bu, tamamen salgının seyrine göre, bölge bazında her zaman her türlü karar alınabilir. Bu il, ilçe veya mahalle bazında olabilir." ifadelerini kullandı.

Asker uğurlama yasağı hangi illerde | Asker uğurla törenleri yasak mı?

Pek çok kişi hangi illerde asker uğurlama törenlerinin yasak olduğunu merak ediyor. Şu ana kadar 8 ilde asker uğurlamaları yasaklandı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ve Mersin’de asker uğurlamaları yasak.