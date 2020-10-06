Asker uğurlama konvoyuna 5 bin 820 lira virüs cezası
Hatay Emniyet Müdürlüğü, Antakya ilçesi Cumhuriyet Caddesi Öğretmenevi kavşağında asker uğurlaması için konvoy oluşturan ve araçlarından inerek eğlence düzenleyen sürücüleri tespit edebilmek için çevredeki güvenlik kameraları kayıtlarını inceledi.
5 aracın sürücüsünü yakalayan ekipler, bu kişilere ‘Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet, trafik düzeni ve güvenliğini tehlikeye atmak ve kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak’ suçlarından toplam 5 bin 820 lira ceza uygulandı.