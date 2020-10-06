  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Asker uğurlama konvoyuna 5 bin 820 lira virüs cezası
Aktüel

Asker uğurlama konvoyuna 5 bin 820 lira virüs cezası

Hatay Emniyet Müdürlüğü, Antakya ilçesi Cumhuriyet Caddesi Öğretmenevi kavşağında asker uğurlaması için konvoy oluşturan ve araçlarından inerek eğlence düzenleyen sürücüleri tespit edebilmek için çevredeki güvenlik kameraları kayıtlarını inceledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 21:29:00 -
Asker uğurlama konvoyuna 5 bin 820 lira virüs cezası

5 aracın sürücüsünü yakalayan ekipler, bu kişilere ‘Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet, trafik düzeni ve güvenliğini tehlikeye atmak ve kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak’ suçlarından toplam 5 bin 820 lira ceza uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD bile kabul etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladılar
Gündem

ABD bile kabul etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladılar

Johns Hopkins Üniversitesi'nden Ekonomi Profesörü Prof. Steve Hanke, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranını sosyal medya hesabında..
Joe Biden'den Erdoğan'a küstah çağrı
Dünya

Joe Biden'den Erdoğan'a küstah çağrı

Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını" ger..
İran’dan BAE’ye uyarı! ‘Oralar bizim parçamız’
Dünya

İran’dan BAE’ye uyarı! ‘Oralar bizim parçamız’

İran, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’ni Hürmüz Boğazı yakınlarındaki tartışmalı adalar konusunda uyardı.
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay