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Gündem 'Asker neden yangına müdahale etmiyor?' diyenlere TSK'dan videolu cevap!
Gündem

'Asker neden yangına müdahale etmiyor?' diyenlere TSK'dan videolu cevap!

'Asker yangına neden müdahale etmiyor?' söylemi ile TSK'yı hedef alan çevrelere cevap, Hatay'da Mehmetçiğimiz tarafından kaydedilen bir video ile geldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 23:51:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Hızını alamayan aralarında bazı kesimler tarafından 'sanatçı' olarak adlandırılmış kişilerin de olduğu muhalif çevreler, bir süredir iktidarla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'ni de hedefe koyarak, 'Asker yangına neden müdahale etmiyor?' söylemi geliştirmişlerdi. Süreci sabote edenlere cevap, Mehmetçiğimizin Hatay'da kaydettiği bir video ile geldi.

160 Mehmetçik müdahalede bulundu

Hatay 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan 160 Mehmetçik, Dörtyol ilçesi Şifalısu bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangınla etkin bir şekilde mücadele etti. Alevlerle mücadeleye askerlerimizin yanı sıra polislerimiz de destek verdi.

Komando marşıyla birliklerine döndüler

Yangına havada 2 helikopter, karada ise 50 arazöz ve su tankı, 5 dozer ve 250 personelle müdahale edildi. 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan 160 asker, yangının söndürülmesinin ardından komando marşı eşliğinde kışlasına döndü.

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