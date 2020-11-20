Asker alım tarihleri değişti mi? Kasım ayındakiler ne zaman askere alınacak?
Asker alımları ertelendi mi son dakika haberi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) asker alımlarına ilişkin son dakika açıklaması yaptı. 23-25 Kasım 2020 tarihleri arasında askere alınacakların sevk tarihlerinde değişiklik oldu. Peki asker alımları ne zaman olacak? Kasım ayındakiler ne zaman askere alınacak?
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir" denildi.