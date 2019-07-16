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Aşkale’den sanayinin devler listesine üç marka

İstanbul Sanayi Odası (İSO), ’Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nın 2018 yılı sıralama sonuçlarını açıkladı.

16 Temmuz 2019 Salı 15:45
Aşkale’den sanayinin devler listesine üç marka

İstanbul Sanayi Odası (İSO), ’Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nın 2018 yılı sıralama sonuçlarını açıkladı. Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu içinde ilk yüze girmeyi kendine hedef koyan Aşkale Çimento, sahibi olduğu SANÇİM ve KAVÇİM markalarıyla, ’Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nda yer aldı. Geçtiğimiz ay açıklanan ’Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nda Aşkale Çimento olarak 290’ıncı sırada alan Aşkale Çimento, böylece 3 markasıyla Türkiye ekonomisinin devler liginde yoluna devam ediyor.


"EN İYİSİNİ YAPMANIN PEŞİNDEYİZ"


Aşkale Çimento, Van Çimento, Erzincan Çimento, Gümüşhane Çimento, Trabzon Çimento, Bilecik SANÇİM ve Samsun KAVÇİM markalarıyla Türkiye ekonomisinin devler liginde ilk yüzü hedeflediklerini belirten ERÇİMSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, "Bunu önemli biçimde yakaladığımıza inanıyoruz. Çimento fabrikalarımızın yanında hazır beton tesislerimizle ülkemizin önemli bir kısmında kaliteli üretim yapıyoruz. Üretim aşamaları ve kurumsal yapımızın her aşamasında "en iyi işi yapma" düşüncesiyle hareket ediyoruz. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan ’Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nın 2018 yılı sonuçlarında Bilecik’te bulunan SANÇİM 182’inci ve Samsun’da bulunan KAVÇİM’in 486’ıncı sırada yer alması bizleri gururlandırmıştır. Katkısı, emeği ve desteği olan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Allah izin verirse Aşkale Çimento ile birlikte her iki markamızı da önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin en büyük 500 listesinde görmeyi umut ediyoruz." diye konuştu.


"HEDEFLERE DOĞRU EMİN ADIMLAR"


Türkiye’ye değer katmanın kendileri için adeta vazgeçilmez bir tutku olduğunu ifade eden Yücelik, "Ülkemizin neredeyse her köşesinde yüz binlerce evin, binlerce iş yerinin, köprü, tünel, baraj, otoyol, havalimanı gibi milyonlarca insanın kullandığı yapıların harcında ERÇİMSAN Holding’e ait tesislerde üretilen kaliteli çimento ve hazır betonun kullanılması yolumuzun doğruluğunu teyit etmektedir. "İşimiz bir, geleceğimiz bir, amacımız bir” vizyonuyla tüm paydaşları için sadece bir ticari kurumdan ibaret olmayan şirketimiz, hedeflerini gerçekleştirme noktasında da emin adımlar atmaktadır. 1992 yılında 300 bin olan yıllık çimento üretimi kapasitemizin bu gün 14 milyon tonun üzerine çıkmış olması bunun önemli bir göstergesidir. Bu haliyle sektörümüzün en önemli aktörlerinden biri haline geldik. Öncüsü olduğumuz bir çok yenilik, uygulama ve yatırım da sektördeki gücümüze güç kattı." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:45
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