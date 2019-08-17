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Aşkale’de muhteşem konser programı

Aşkale İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının ortaklaşa hazırlamış olduğu “Sılada 3 gün” adlı programın ikinci gününde yine muhteşem anlar yaşandı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:03
Aşkale’de muhteşem konser programı

Aşkale İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının ortaklaşa hazırlamış olduğu “Sılada 3 gün” adlı programın ikinci gününde yine muhteşem anlar yaşandı.


Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilenprograma AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Lütfü Polat,Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış,Ak Parti İlçe Başkanı A. Kerim Polat, CHP İlçe Başkanı Celal Top, MHP İlçe Başkanı Toksöz Kartal, Göç İdaresi Erzurum il Müdürü Haşim Özcan, Erzurum Konfederasyon Başkanı Güngör Orbak, Dernekler Federasyon Başkanı Murat Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Şahin Sarıgül, Taner Mutlu, Yavuz Değirmenci ve Burhan Topal’ın sahne aldığı program da Aşkaleliler gönüllerince eğlendi.Program sonunda etkinliğe katkı sağlayan kişi ve kurumlara plaket verildi.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:03
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