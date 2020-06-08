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Aktüel

Aşkale’de çok amaçlı kültür evi hizmete açıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Aşkale Belediye Başkanlığının ortak çalışmaları sonrasında Çok Amaçlı Kültür Evi (Taziye Evi) hizmete açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 14:25:43 -
Aşkale’de çok amaçlı kültür evi hizmete açıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Aşkale Belediye Başkanlığının ortak çalışmaları sonrasında Çok Amaçlı Kültür Evi (Taziye Evi) hizmete açıldı.


Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, “Yapımını tamamlamış olduğumuz bu kültür evlerini vatandaşlarımız, acılı günlerinde taziye evi, sevinçli günlerinde nişan ve düğünlerinde gönüllerince kullanabilirler. İlçemizde genelde cenaze sahiplerinin yaşamış oldukları sorunlarının başında gelen cenaze işlemleridir. Özelliklede bayan cenaze işlemleri için büyük sıkıntılar yaşanıyordu. Şimdi bu konuda 7-24 görevi başında hem bay hem de bayan görevlilerimiz var. Bir diğer sorun ise uzaktan gelen misafirlerin konaklaması konusudur. Kullanımı açısından geniş ve rahat olarak dizayn edilen Kültür evlerimizde gelen misafirleri de ağırlayabilecek durumdayız. Belediyemiz olarak mezarlıklar hizmetlerini daha profesyonel olarak devam ettireceğiz. Cenaze sahiplerinin acılarını paylaşarak cenaze işlem telaşlarına da son verdik. Vatandaşlarımızın Belediyemize bildirilen cenazelerin defin işlemleri sırasındada hiç bir ücret talep edilmeyecektir. Yapımını tamamlayıp bugün resmen hizmete açtığımız Kültür evinin çalışmalarında bizlere destek veren başta Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.


İlçemize hayırlı olsun


Bin 800 metre kare alan içerisinde kurulan Kültür Evinde, Morg, cenaze yıkama yeri yanı sıra taziye salonları yer alıyor. Projenin toplam yatırımı 1 milyon 267 bin TL oldu.

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