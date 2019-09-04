Aşkale hayran bıraktı
Aşkale’nin gece görüntüsü izleyenleri hayran bıraktı.04 Eylül 2019 Çarşamba 10:43
Aşkale’nin gece görüntüsü izleyenleri hayran bıraktı.
Erzurum’un Aşkale İlçesi’nde gece Kaban Dağı’ndan çekilen fotoğraflar adeta Türkiye haritasını yansıttı. İHA Aşkale Muhabiri Fotoğrafçı Celal Dilsiz’in çektiği fotoğraf adeta Türkiye haritasını Aşkale’de canlandırdı.
Muhteşem bir manzara olduğunu söyleyen Aşkaleliler, “Aşkale’den Türkiye’yi görmek müthiş bir haz. Adeta Türkiye haritası gözümüzde canlanıyor” diye konuştu.
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