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Gündem Asiye Ateş’in durumuyla ilgili yeni gelişme
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Asiye Ateş’in durumuyla ilgili yeni gelişme

Gaziantep’te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradıktan sonra ağır yaralanan ve doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş’in uyandırıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 20:01:00 -
Asiye Ateş’in durumuyla ilgili yeni gelişme

Gaziantep’te geçtiğimiz günlerde 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde doku nakli yapıldıktan sonra yoğun bakıma alındı. Minik Asiye’nin ameliyatını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın talebi üzerine Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi gerçekleştirdi.

Sağlık durumu iyi

Özkan ve ekibi tarafından yaklaşık 4 saat süren ilk seans ameliyatı ile Asiye’ye kalça ve sırtından doku nakledildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından Asiye, kısa süre önce uyandırıldı. Küçük kızın durumunun iyi olduğu ve tedavisinin bir süre daha yoğun bakımda devam edeceği öğrenildi.

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