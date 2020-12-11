Aşıya kadar tedbire devam

‘’Toplam test sayısı 20 milyonu buldu. Pozitif vaka sayısı 1.5 milyonu aştı’’ diyen Koca, yoğun bakımlarda ciddi yük olduğunu söyledi. Alınan kısıtlama kararlarının etkilerine ve sipariş edilen Çin aşısına ilişkin açıklamalar yapan Koca şunları söyledi.



Vakalar Nisan'a göre 5 kat arttı



“Büyüklerimizin korunmasına yönelik kısıtlamalar, toplumsal hareketliliği azaltıcı tedbirler, maske ve measfe zorunluluğu, HES kodu aracılığıyla riskli kişi talebi, temaslı taraması ve izolasyonlar gibi bir dizi tedbirleri daha sıkı bir şekilde uyguluyoruz. Bundan önce zirve olan nisan ayına göre günlük vaka sayısında 5 kattan fazla, vefatlarda %55 artış bulunmaktadır.”



5 Büyük ilde vaka sayısı azalıyor



“Hastanelerimiz ve sağlık çalışanlarımız gittikçe artan bir yükü göğüslemenin çabası içinde. Hatay, Adana, Samsun, Antalya, Mersin ve Ordu’da vaka sayılarımız artmaya devam ediyor. Hastanelerimiz, yoğun bakımlarımız ciddi yük altında. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Sivas, Kahramanmaraş ve Gaziantep’te vaka artışı düşmeye başladı. Zorunlu kısıtlamalara gönüllü kısıtlamaları da ekleyerek, bulaşma hızını düşürmemiz ve kısıtlılık süresini kısaltmamız mümkün olacaktır.”



50 milyon doz aşı yolda



“Etkili koruma tedbirlerinin uygulanması konusunda ısrarcıyız. Çünkü bu pandemiden kurtulabilmenin henüz başka bilinen bir yolu yok. Önümüzdeki günlerde bu tedbirlere aşıyı da ekleyebilmenin beklentisi ve umudu içindeyiz. İnaktif aşının önümüzdeki birkaç gün içinde teslimatının yapılması planlandı. Kademeli olarak şimdilik 50 milyon doz gelecektir. Aşı, 14-21 gün arayla iki doz halinde uygulanacak.”



mRNA aşısı bedelsiz verilecek



“Yeni ve daha ucuz bir teknoloji olan ve insanda ilk defa denenen mRNA aşısı için görüşmelerimiz devam ediyor. Aşı kampanyası kapsamında vatandaşlarımıza bedelsiz verilecek, başta aile sağlığı merkezleri olmak üzere sağlık kuruluşlarımızda yapılacak. Aşı yaptıran vatandaşlar, sisteme aşıyı yapan sağlık kuruluşumuzca kaydedilecek, merkezi bir veri tabanından takip edilecek.”



217 can kaybı, 31 bin 712 yeni vaka



Bakan Koca, son 24 saatteki vaka ve can kaybı sayılarını da açıkladı. Buna göre dün Türkiye’de 204 bin 411 Kovid-19 testi yapılırken 31 bin 712 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi de hayatını kaybetti.



Bakan Koca, hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranının İstanbul’da yüzde 68.2, Ankara’da yüzde 73.5, İzmir’de ise yüzde 77.6 olduğunu bildirdi.