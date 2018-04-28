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Asitli içeceklerin sağlığa zararları

Uzmanlar, sağlığa zararlı olduğunu her fırsatta dile getirse de ciddiyetine varılamıyor. Uzman Diyetisyen Yeşim İşgüzar'ın asitli içeceklerin zararları ile ilgili vermiş olduğu bu 9 maddeye dikkat...

28 Nisan 2018 Cumartesi 17:31
Asitli içeceklerin sağlığa zararları

- Gazlı içecekler, besin değeri ve kalitesi yok denilecek kadar az olan, düşük hacimlerinde yoğun enerji bulunan boş kalorili ürünlerdir.

- Raf ömrünü uzatmak için kullanılan içerisindeki kimyasal katkı maddeleri sebebiyle çeşitli hastalıklara zemin hazırlayabilmektedir.

- Yoğun asit içeriği sebebiyle, özellikle çocukluk çağında diş gelişimine negatif etki eden ve kemik mineralizasyonunda bozukluklara sebep olabilmektedir.

- Asitli içeceklerin aşırı tüketilmesi, kalsiyumun vücutta emilimini azaltmakta ve osteoporoz gibi çeşitli kemik rahatsızlıklarına zemin hazırlayabilmektedir.

- İçeriğinde bulunan fruktozlu mısır şurubu sebebiyle aşırı tüketilmesi durumunda diyabeti olan bireylerde kan şekerini hızlı yükselterek risk teşkil edebilmektedir. Aynı zamanda diyabet oluşum riskini artırmaktadır.

- İçeriğinde bulunan kafein sebebiyle vücutta alışkanlık yapmakta ve bu tarz içeceklerin vücutta daha fazla tüketilmesini uyarmaktadır.

- Gazlı içecekler, vücuda alınan demirin kullanım oranını düşürdüğünden ülkemizin en büyük sağlık sorunlarından olan demir eksikliği anemisini tetikleyebilmektedir.

- Fosfat içerikleri sebebiyle aşırı tüketilmeleri sonucunda böbrekte taş oluşumuna sebep olabilmektedirler.

- Çağımızın hızla artan en önemli kronik hastalıklarından olan obeziteyi ciddi anlamda tetiklemektedir. Bu tarz içeceklerin gün içerisinde yoğun tüketimi ekstra vücuda alınan enerjiyi artırmakta ve bu enerjinin fazlası vücutta yağ olarak depolanmaktadır. Yapılan çalışmalar, obezite ve gazlı içecek tüketimi arasında her yaş grubunda negatif bir ilişki olduğunu göstermektedir.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 17:31
  1. asit
  2. asitli içecekler
  3. asitli içeceğin zararı
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  5. sağlık
  6. yaşam

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