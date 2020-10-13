“Asistanım Yanımda” ile görüntülü destek verecek

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun, “Müşterilerimizle dijital kanallar üzerinden kurduğumuz temaslarda sorunlara hızlı, kolay ve etkili çözüm sunmaya önem veriyoruz” dedi. Ergun, şunları kaydetti: “Vodafone Asistanım Yanımda çözümü, kullanıcılarımızın saha ekiplerimize ya da müşteri hizmetleri uzmanlarımıza doğrudan fotoğraf gönderebilmesini sağlayan ya da tercihine göre akıllı telefonunun kamerasına bağlanarak müşteri hizmetlerimizle etkileşimini canlı olarak görsel boyuta taşıyan bir uygulama. Bu sayede, müşterilerimizin yaşadıkları sorunu görsel olarak anında kontrol edip doğru adresleyebiliyor, kullanıcı kaynaklı oluşabilecek durumlara yine bizzat müşterimizle birlikte müdahale ederek çözüm sağlayabiliyoruz. Özellikle salgın nedeniyle karantinada olan veya yüz yüze etkileşimi tercih etmeyen müşterilerimizin de destek ihtiyaçlarına Vodafone Asistanım Yanımda çözümüyle yanıt vererek hem onların hem de saha çalışanlarımızın sağlığını koruyoruz.”