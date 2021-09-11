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Ekonomi “Aşısızlara karşı caydırıcı önlemler kararlılıkla alınmalı”
Ekonomi

“Aşısızlara karşı caydırıcı önlemler kararlılıkla alınmalı”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Aşılamanın hızlanması ve aşısızlara karşı caydırıcı önlemlerin kararlılıkla alınması çok önemli. Ancak bu süreçte kişisel verilerle ilgili olumsuzluklara yol açacak mevzuat ihlallerine de mahal verilmemeli” ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 11:52:00 -
“Aşısızlara karşı caydırıcı önlemler kararlılıkla alınmalı”

Avdagiç, İTO’nun eylül ayı meclis toplantısında yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, toplum sağlığının yanı sıra üretimi ve istihdamı etkileyecek kısıtlamaların yeniden gündeme gelmemesi için çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti. Salgının henüz bitmediğini anımsatan Avdagiç, şunları kaydetti: “Salgın sona ermedi ancak salgına ilişkin kaygılarımız törpülendi. Bunu sürdürebilmek ve etkilerini minimum seviyeye indirmek mümkün.”

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