Ülkemizde toplam 73 milyon dozu aşkın aşı uygulandı. Aşı olmayanların sayısı ise 22 milyon olarak ifade ediliyor. Artan vakalarla birlikte aşı olmayanlara yaptırımların olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, aşı olmayanlar çalıştırılmayacak mı? İş yerleri aşı kuralı getirebilir mi? Aşı olmayan çalışan işten çıkarılır mı?

Aşısız personel çalıştırmak yasak mı?

Merakla beklenen konu hakkında TESK’ten açıklama geldi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, hazırladıkları genelgeyle 82 birlik, 13 mesleki federasyon ve 3 bin 200 odaya, aşıya duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulunduklarını kaydetti.

Palandöken, "Vaka sayılarını düşürmenin ve salgından kurtulmanın en önemli adımı aşı olmaktır. Bunun için aşı konusunda toplumsal duyarlılık oluşturulması ve iş yerlerinde aşısız eleman çalıştırılmaması için tüm teşkilata yeni bir genelge gönderdik. Genelgede maske ve sosyal mesafe kurallarıyla birlikte gelen müşterilere 'HES kodu' ile aşı sorgulamasının yapılması hususu da yer alıyor” dedi.