0553 313 94 23

Asırlık oda kültürünü yaşatıyorlar

Unutulmaya yüz tutan ‘Köy odası’ geleneği Kütahya’nın Emet İlçesine bağlı Günlüce Köyü’nde yaşatılıyor.

26 Mart 2019 Salı 11:19
Asırlık oda kültürünü yaşatıyorlar

Unutulmaya yüz tutan ‘Köy odası’ geleneği Kütahya’nın Emet İlçesine bağlı Günlüce Köyü’nde yaşatılıyor.


Özellikle Şubat ve Mart aylarındaher akşam bir araya gelen köylüler, hoş muhabbet ve ikramlarla hem eski bir geleneği yaşatıyor, hem de dostluk bağını kuvvetlendiriyor. Yatsı namazı sonrası başlayan köy konağı buluşması samimi bir ortamda gece geç saatlere kadar devam ediyor.


Amaçlarının birlik ve beraberliğin sağlanmasına katkıda bulunmak olduğunu belirten Köy sakinlerinden Adem İnan, ’’Köyümüzde atalarımızdan kalma 2 asırlık gelenek olan oda sohbetlerini, çeşitli etkinliklerle köy hayatına katkı sağlayacak şekildearadaki bağı kuvvetli tutmaya çalışıyoruz. Köy odası sohbetleri de unutulmaya yüz tutmuş, ancak köyümüzde yaşatılan bir gelenek. İnşallah ömrümüz yettiği müddetçe yaşatmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin aramıza katılıp bu kültürü görmeleri ve bu sayede internet ortamından uzak kalması ve geçmişlerini yapılan sohbetlerden öğrenmeleri bizleri memnun ediyor’’ diye konuştu.


Oda sohbetlerinde, sırayla hanelerde yapılan baklavaların tüketilmesi ve eski oyunlardan olan yüksük ve kibrit oyunları ilgi çekiyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 11:19
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anayasa Mahkemesinde Başkanvekilliği seçimi
    1. Anayasa Mahkemesinde Başkanvekilliği..
    2. Rakipsiz muhtar
    3. Bitlis’te caddeye kaya parçaları..
    4. Aşkale Tarım Çalıştayı başladı
    5. Bolu’da eski iş yerini soyan 3 kişi..
    6. AK Parti afişlerine çirkin saldırı
    7. 30 yıllık tapu meselesi çözüldü
    8. Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması..
    9. Halk Ekmek’ten yeni glutensiz üretim..
    10. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener;..
    11. Uludere kayyumu, vatandaşları mutlu..
    12. TİKA’dan Meksika’daki Suriyeli..
    13. Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
    14. Gaziantep Algspor adım adım..
    15. Özdemir, Kuşlubahçe’de ’Seni başkan..
    16. Elazığ’da uyuşturucudan 2 şüpheli..
    17. İngiliz hükümetinde iki istifa birden
    18. Kütahya İl Genel Meclisi adayları..
    19. Mehmet Kocadon, seçim çalışmalarını..
    20. ABD’de otelde silahlı saldırı
    21. İl Paydaş Danışma Grup Toplantıları ve..
    22. Zeka Oyunları İl Finallerine Hisarcık..
    23. Sobadan sızan gazdan zehirlenen 7 kişi..
    24. Başkan Uysal, Karadenizlilerle buluştu
    25. Suudi Arabistan’dan ABD’nin Golan..
    26. CHP adayı Aras, spor kulüpleriyle omuz..
    27. Mültecilerin kurtarılma anları kamerada
    28. (Özel) Çocukların uyuduğu ev alev alev..
    29. Yalovalı öğrenciler okuyarak mesaj..
    30. Mehmet Kocadon, Bodrumlu adaylara..
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti