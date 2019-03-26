Asırlık oda kültürünü yaşatıyorlar

Unutulmaya yüz tutan ‘Köy odası’ geleneği Kütahya’nın Emet İlçesine bağlı Günlüce Köyü’nde yaşatılıyor.

Özellikle Şubat ve Mart aylarındaher akşam bir araya gelen köylüler, hoş muhabbet ve ikramlarla hem eski bir geleneği yaşatıyor, hem de dostluk bağını kuvvetlendiriyor. Yatsı namazı sonrası başlayan köy konağı buluşması samimi bir ortamda gece geç saatlere kadar devam ediyor.

Amaçlarının birlik ve beraberliğin sağlanmasına katkıda bulunmak olduğunu belirten Köy sakinlerinden Adem İnan, ’’Köyümüzde atalarımızdan kalma 2 asırlık gelenek olan oda sohbetlerini, çeşitli etkinliklerle köy hayatına katkı sağlayacak şekildearadaki bağı kuvvetli tutmaya çalışıyoruz. Köy odası sohbetleri de unutulmaya yüz tutmuş, ancak köyümüzde yaşatılan bir gelenek. İnşallah ömrümüz yettiği müddetçe yaşatmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin aramıza katılıp bu kültürü görmeleri ve bu sayede internet ortamından uzak kalması ve geçmişlerini yapılan sohbetlerden öğrenmeleri bizleri memnun ediyor’’ diye konuştu.

Oda sohbetlerinde, sırayla hanelerde yapılan baklavaların tüketilmesi ve eski oyunlardan olan yüksük ve kibrit oyunları ilgi çekiyor.