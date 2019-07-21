0553 313 94 23

Asırlık lezzetler günümüz mutfaklarına taşındı

Samsun Balkan Türkleri Derneği, Mübadil Lezzetler" etkinliği ile asırlık lezzetleri günümüz mutfaklarına taşıyor.

21 Temmuz 2019 Pazar 14:27
Asırlık lezzetler günümüz mutfaklarına taşındı

Samsun Balkan Türkleri Derneği, Mübadil Lezzetler" etkinliği ile asırlık lezzetleri günümüz mutfaklarına taşıyor.


Samsun Balkan Türkleri Kültür, Dayanışma ve Haberleşme Derneği, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen Geçmişe Açılan Pencere Projesi kapsamında "Mübadil Lezzetler" etkinliği ile farklı mübadil köylerinde yöresel yemeklerin tanıtımına başlandı. Samsun Balkan Türkleri Derneği yürütmüş olduğu proje kapsamında unutulmaya yüz tutmuş asırlık lezzetleri tekrar canlandırarak günümüz mutfaklarına taşıyor. Ayrıca proje sonunda hazırlanacak olan yemek kitabı ile unutulmaya yüz tutmuş asırlık lezzetleri kuşaktan kuşağa aktarılmış olacak.


Proje hakkında bilgi veren Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Uğur Burak Özata, “Mübadillerin Balkanlar’dan gelen köklü kültürel öğelerinin yanında zengin mutfak geleneklerinin de Anadolu’daki kültürel zenginliğin artmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Yürütmüş olduğumuz bu proje ile unutulmaya yüz tutmuş mübadil lezzetleri, günümüz mutfaklarına taşımayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedeflemekteyiz. Mübadil annelerimizin tarifleri ile Hacıismail ve Devgeriş mahallelerimizde gerçekleşen etkinliklerimizin ardından, proje iştirakçileri olan mübadil mahallelerimizden Karaperçin, İlyasköy, Aşağıçinik, Çırakman, Çandır ve Taflan’da aynı şekilde farklı lezzetleri ortaya koyan çalışmalarımız devam edecek. Her mahallemizde farklı yemeklerin ve lezzetlerin yapımı ile devam eden projemiz sonunda malzemelerin, tariflerin ve yapılışlarının açık bir şekilde anlatılacağı yemek kitabımızı da Türk mutfağına kazandırmış olacağız” dedi.


Özata, ayrıca şunları söyledi:


“Aynı zamanda gastronomi mezunu profesyonel aşçı Sayın Merve Akkuş’un da (Samsun Müdavim Restoran Soğuk Şefi) etkinliklerimizde Balkan yemeklerinin yapım aşamasına katılarak destek verdiği için kendisine teşekkür ediyoruz.”


Proje Koordinatörü Sevda Tanyıldız ise, “Göçmen yemeklerinin çok geniş bir yelpazeye sahip olması üzerine çalışmalarını Samsun ili ve ilçelerinde yerleşik mübadil halkın yaptığı yemeklerle sınırlandırdık. Mübadil köylerde yaptığımız kapsamlı saha çalışmaları ve araştırmalar sonucunda yaklaşık 45 özgün tarifi ortaya koyduk. Bu lezzetleri özellikle seçilen eski köy evlerinde yıllardır kullanılmayan köy fırınlarını temizleyip yakarak hayata geçirdik. Karma, gavma, asma pidesi, balıcak yemeği, düğün çorbası, kulaka, etli kazan pilavı, köy ekmeği, dırvana ayranı, sütlü irmik helvasının bu etkinliklerde uygulamalı olarak yaptık. Önümüzdeki günlerde yine farklı lezzetleri farklı mahallelerimizde yapmaya devam edeceğiz. Yaşlı ve genç mübadil üç kuşak neslin bir araya gelerek şenlik havasında yapılan asırlık lezzetlerin yapımını ve tanıtımını yaptıktan sonra misafirlere ve komşulara ikram ettik. Dernek olarak bu muazzam kültür birikiminin unutulmaması adına çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 14:27
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Satranç tahtasında Anadolu’nun renkleri
    1. Satranç tahtasında Anadolu’nun renkleri
    2. Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya..
    3. Sivas'ta otomobil şarampole uçtu! 2'si..
    4. Bakan Selçuk: ”İnşallah okullar..
    5. Ritmik Cimnastik Dünya Gençler..
    6. Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlandı
    7. Türk Yıldızları’ndan Kıbrıs’ta 45’nci..
    8. 150 yıllık proje Karadeniz’de..
    9. Bursa’da Geyikli Baba anıldı
    10. Zidane Bale'in takımdan ayrılacağını..
    11. Giresunspor'un ikinci etap kampı..
    12. Kamyonet, 8 metreden dereye düştü!..
    13. Hani Kaymakamlığı talimatı ile..
    14. İngiltere Maliye Bakanı’ndan canlı..
    15. Asırlık lezzetler günümüz mutfaklarına..
    16. SDG Komutanından Türkiye’ye küstah..
    17. Denizde boğulan 9 yaşındaki çocuk..
    18. Dünya Beyin Günü’nde halka açık eğitim
    19. Terör uzmanı Muğlu: "Erbil’deki..
    20. Burhaniye’de engellilerin yol çilesi
    21. Başkan Çetin, “Kadın Dostu Kent..
    22. İdlib'in sesini duyuran Enes Diyab,..
    23. Vali Sonel, makam aracını düğün için..
    24. “Kokuşmuş yazı”ya “Profesör” tepkisi:..
    25. Motosikletlerin korkulu rüyaları..
    26. Şüheda Camisinde sona gelindi
    27. Üst sınıfa ŞEGEM ile hazırlanıyorlar
    28. Yeşilyurt Belediyesi TKB heyetini..
    29. Büyükşehir kendi fidanını üretiyor
    30. Milletvekili Esgin: "Bursa Havaalanı..
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    1'inci S-400 Filosu'nun arması belli oldu! Bakın kimi koydular
    1'inci S-400 Filosu'nun arması belli oldu! Bakın kimi koydular

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi