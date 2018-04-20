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Asırlık kırmızı buğday yeniden topraklarda

Kars'a özgü ürünlerden organik kırmızı buğday, yeniden toprakla buluştu. 2 bin 500 rakımda, yaklaşık 300 dönüm araziye tohumlar ekiliyor.

20 Nisan 2018 Cuma 22:08
Asırlık kırmızı buğday yeniden topraklarda

Organik kırmızı buğday, Türkiye'de hayvancılıkta önemli yere sahip Kars'a özgü ürünlerden. Ancak uzun yıllardır ekilmeyen buğday, Allahuekber Dağları eteklerinde yeniden toprakla buluştu.

Sarıkamış ilçesi Yayıklı köyünde, 2 bin 500 rakımda ekimi gerçekleştirilen kırmızı buğday, çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Köyde çiftçilik yapan ve girişimci bir firma adına arazisine kırmızı buğday eken Habip Çimen, bir firmanın girişimleriyle, atalarının, dedelerin ektiği buğdaya döndüklerini belirterek, "Allahuekber Dağları eteklerinde, bu 500 yıllık bozulmamış geleneksel organik buğdayın ekimini yapıyoruz. İnşallah hayırlısı olur, verimli olur, biz de halkımıza sunarız" dedi.

Çimen, bölgede çiftçilik yapanların, organik kırmızı buğdaya döneceklerini anlatarak, "Artık eskiden olduğu gibi doğal ürünler üretmemiz lazım. Çünkü kimyasal gübre kullanmak istemiyoruz. Çocuklarımızla bu buğdayı yiyoruz. Kimyasal olmayan doğal gübre ile doğal ürünler tüketmemiz lazım" diye konuştu. 

Allahuekber Dağları'nın eteklerinde, 2 bin 500 rakımda, yaklaşık 300 dönüm araziye tohumlar ekildiğini belirten Çimen, şunları söyledi:

"Tarlalarımıza herhangi bir özel sulama yapmıyoruz, doğal yağmurlar ile doğal buğdaylarımızı üreteceğiz. Girişimci şirket, bu bölgede ilk kez organik kırmızı buğday üretimi başlattı, inşallah bu ekimler artarak devam edecek."

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, bölgenin verimli topraklarında organik ürünlerin üretilmesinin mutluluk verici olduğundan bahsetti:

"Kars'ın yüzlerce yıllık geçmişi olan orijinal kırmızı buğdayının organik olarak yetiştirilmesi, bölgenin hem ekonomisine hem tanıtımına çok önemli katkı sağlar."

Bu ürünün yaygınlaşması için üzerlerine düşeni yapacaklarını dile getiren Gök, kırmızı buğday ekimi yapanlara verimli, bereketli bir yıl diledi.

İlçede üretilecek kırmızı buğdaylar Eskişehir'e sevk edilerek, şirkete ait fabrikada unlu mamullerde kullanılacak.

Kaynak: AA 

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 22:08
  1. Kars
  2. Türkiye
  3. Eskişehir
  4. Sarıkamış

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