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Kadın - Aile Asırlık İbn-i Sina’nın tarifi! 3 baharat Yıllar öncesinden önerdi: Eklem ağrıları, sindirim! Şok edici faydası var
Kadın - Aile

Asırlık İbn-i Sina’nın tarifi! 3 baharat Yıllar öncesinden önerdi: Eklem ağrıları, sindirim! Şok edici faydası var

Yeniakit Publisher
2024-07-12 00:57:00 - 2024-07-12 01:04:59
Asırlık İbn-i Sina’nın tarifi! 3 baharat Yıllar öncesinden önerdi: Eklem ağrıları, sindirim! Şok edici faydası var

Mucizevi tarifleri ile bilinen İbn-i Sina'nın, önerileri tam bir şifa kaynağı. Birçok hastalığa derman olan İbn-i Sina'nın binlerce yıllık reçeteleri, günümüze ışık tutuyor. Tıp Kanunu kitabında verdiği öneriler her derde deva olmayı başarıyor..

İbn-i Sina'nın kitabında belirttiği bu baharatların, hem sağlık hem de zeka açısından birçok faydası bulunuyor..

İbn-i Sina binlerce yıl önce kaleme aldığı Tıp Kanunu kitabında verdiği öneriler ve reçetelerle günümüze ışık tutuyor..

Asırlık İbn-i Sina’nın önerdiği 3 baharat

Zerdeçal

Bağışıklık sistemini güçlendirir, kolesterolü düşürür, eklem ağrılarını ve enflamasyonu azaltır.

Zencefil
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Sindirimi kolaylaştırır, hafızayı kuvvetlendirir ve mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

Zencefil Kas ağrılarını dindirir ve kan şekerini düzenler.

Hardal

Hardal, zengin bir A vitamini kaynağıdır. Bu özelliği sayesinde göz sağlığına iyi gelir.

Aç karnına alındığında zekayı artırır, balgamı önler, sinüsleri açar, bronşite iyi gelir, dalak hastalıklarına faydalıdır.

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