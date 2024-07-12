Asırlık İbn-i Sina’nın tarifi! 3 baharat Yıllar öncesinden önerdi: Eklem ağrıları, sindirim! Şok edici faydası var
Mucizevi tarifleri ile bilinen İbn-i Sina'nın, önerileri tam bir şifa kaynağı. Birçok hastalığa derman olan İbn-i Sina'nın binlerce yıllık reçeteleri, günümüze ışık tutuyor. Tıp Kanunu kitabında verdiği öneriler her derde deva olmayı başarıyor..
İbn-i Sina'nın kitabında belirttiği bu baharatların, hem sağlık hem de zeka açısından birçok faydası bulunuyor..
İbn-i Sina binlerce yıl önce kaleme aldığı Tıp Kanunu kitabında verdiği öneriler ve reçetelerle günümüze ışık tutuyor..
Asırlık İbn-i Sina’nın önerdiği 3 baharat
Zerdeçal
Bağışıklık sistemini güçlendirir, kolesterolü düşürür, eklem ağrılarını ve enflamasyonu azaltır.
Zencefil
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Sindirimi kolaylaştırır, hafızayı kuvvetlendirir ve mide rahatsızlıklarına iyi gelir.
Zencefil Kas ağrılarını dindirir ve kan şekerini düzenler.
Hardal
Hardal, zengin bir A vitamini kaynağıdır. Bu özelliği sayesinde göz sağlığına iyi gelir.
Aç karnına alındığında zekayı artırır, balgamı önler, sinüsleri açar, bronşite iyi gelir, dalak hastalıklarına faydalıdır.
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