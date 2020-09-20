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Aktüel Asırlık çini desenlerini, tekstil ürünlerine işliyor
Aktüel

Asırlık çini desenlerini, tekstil ürünlerine işliyor

Nevşehir'de çalışmalarını sürdüren çini sanatçısı Nida Olçar, geleneksel desenleri, şal, yaka mendili, kol düğmesi, kravat, nevresim ve yastık kılıfı gibi çeşitli tekstil malzemelerine nakşediyor - Nida Olçar: - "Biz her zamanki gibi yapılmayan bir uygulamayı hayata geçirmek istedik. Geleneksel el sanatlarımızı tekstilde de yaşatmaya karar verdik"

Yeniakit Publisher
2020-09-20 11:10:15 -
Asırlık çini desenlerini, tekstil ürünlerine işliyor

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Çini sanatçısı Nida Olçar, geleneksel Türk el sanatlarından çini desenlerini, kravattan nevresim takımına kadar farklı tekstil ürünlerine işliyor.

Olçar, Nevşehir'in Göreme beldesinde, UNESCO'nun verdiği Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü'nün sahibi babası, merhum çini ustası Sıtkı Olçar'ın adını taşıyan sanat galerisinde çalışmalarını sürdürüyor.

Babasından devraldığı mesleğine yenilikler katan, başarılı çalışmaları dolayısıyla "Kültür Bakanlığı Sanatçısı" unvanı verilen Nida Olçar, asırlık çini desenlerini tekstil ürünlerine aktarıyor.

Olçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu'da asırlardır işlenen çini desenlerinin hayatın her alanına dokunması amacıyla çalışma başlattığını söyledi.

Motiflerin tekstil ürünlerine ilk kez uygulandığını belirten Olçar, "Çini dediğimizde akla çok sayıda eser geliyor. Biz her zamanki gibi yapılmayan bir uygulamayı hayata geçirmek istedik. Geleneksel el sanatlarımızı tekstilde de yaşatmaya karar verdik." dedi.

- Eserler, TBMM'de görücüye çıkacak

Çini sanatının Türk kültüründeki değerine değinen Olçar, desenlerin yeni alanlarda yaşatılması ve modernize edilmesinin, gelecek kuşaklara yansıtılması yönünden önemli olduğunu vurguladı.

Olçar, çini sanatının ahşap, taş, cam, tekstil gibi her türlü alana uygulanması gerektiğine inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Geleneksel Türk el sanatlarından çini desenlerini, şal, yaka mendili, kol düğmeleri, kravat, nevresim ve yastık kılıfı gibi çeşitli malzemelere aktarıyoruz. 14. yüzyıl Osmanlı saray geleneğine ait, lale, karanfil, kalyon gibi motifleri uyguluyoruz. Bu çalışmalarımız için önümüzdeki günlerde TBMM'nin kuruluşunun 101'inci, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı dolayısıyla bir sergi hazırlığımız var. Bu eserleri ilk olarak TBMM'de sergileyeceğiz. Çalışma süreci biraz yorucu olabiliyor. Elimdeki kuş motifi, üç aylık çalışmayla tam nevresime uygulanabilmiş olacak. Çini ve sanatı seven herkes, bu eserlere ilgi gösterecektir. Çini desenleri, ilk defa tekstile aktarılıyor. Açtığımız sergide bunları sanatseverlerin beğenisine sunacağız."

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