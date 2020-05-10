Asırlık çınarlara Anneler Günü sürprizi

Osmangazi Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla ilçedeki 100 yaş ve üzerindeki anneleri ziyaret ederek, çeşitli hediyeler takdim etti. Belediye ekipleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Anneler Günü için hazırlattığı hediyeleri de asırlık çınarlara ulaştırarak selamlarını iletti.

Osmangazi Belediyesi, bu yılki Anneler Günü’nde ilçedeki 100 yaş ve üzerindeki annelere büyük mutluluk yaşattı. Bu özel günde başımızın tacı annelerimizi unutmayan Osmangazi Belediyesi, ilçedeki asırlık çınarlara sürpriz ziyaret düzenledi. Belediye ekipleri, evlerinde ziyaret ettikleri asırlık annelere gül ve çeşitli hediyeler takdim etti. Osmangazi Belediyesi Vefa Destek Grubu ekipleri, ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Anneler Günü için hazırlattığı hediyeleri de kendilerine ulaştırdı. Ziyaret sırasında Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de İçişleri Bakanlığı tarafından Sakarya ilinde 100 yaş ve üzerinde anneler adına oluşturulan ‘Cennet Anneleri’ ormanına dikilen fidanların sertifikalarını asırlık çınarlara verdi. Asırlık anneler, sürpriz ziyaret karşısında duygulu anlar yaşadı. Evlerine gelen görevlilere memnuniyetlerini ifade ederek, teşekkür etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayarak, “Tüm annelerimiz bizim için çok değerli. Onlar, hayatımızın gerçek kahramanları. Bu yıl asırlık bir çınar gibi başımızda duran ve gölgeleriyle adeta bizleri koruyan 100 yaş ve üzerindeki annelerimizi evlerinde ziyaret ettik. Onlara olan sevgimizi ve saygımızı küçük hediyeler ile hissettirmek istedik. Ama esas değerli olan o kapıyı çalmamız, bu özel günde birlikte olmamızdır. Onlar bizim başımızın tacı. Geleneğimizin, inancımızın, yetiştirilişimizin gereği olarak daima yanlarında olacağız. Rabbim onları başımızdan eksik etmesin. Ellerinden öpüyorum” dedi.