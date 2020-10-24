“Asırlık çınar” PTT 180 yaşında

PTT AŞ Genel Müdürü ve Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı Hakan Gülten, bu yıl kuruluşunun 180’inci yıl dönümünü kutlayan şirketin adını tarihe altın harflerle yazdırdığını belirterek “İki asra yakın tecrübesini her daim geleceğe taşıyan şirketimiz, postanın yanında kargo, filateli, sigorta, bankacılık, lojistik ve e-ticaret gibi geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor” dedi.



Gülten, iştirak şirketleriyle yürüttükleri çalışmalarla hem ülke genelinde hem de uluslararası alanda önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek şunları söyledi: “PTT, köklü tarihine yaraşır biçimde hizmet etmeye ve ülkemizin dünyayla entegrasyonunu sağlamaya devam edecek. Bu vesileyle destansı tarihine yaraşır hizmetleriyle bugüne de adını altın harflerle yazdıran değerli PTT ailemizin 180’inci yılını kutluyor, memleketimize hizmet aşkıyla perçinlenecek nice yıllar diliyorum.”