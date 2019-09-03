Asırlık çınar ağacı aracın üzerine devrildi Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde gövdesi çürüyen asırlık çınar ağacı otomobilin üzerine devrildi.

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde gövdesi çürüyen asırlık çınar ağacı otomobilin üzerine devrildi.

Ara Sokak’ta bulunan asırlık bir çınar ağacı sabaha karşı devrildi. Park halindeki 34 BVU 519 plakalı otomobilin üzerine düşen ağaç ağır hasara sebebiyet verdi. Olayın yaşandığı anda kaldırımda ve araçta kimsenin olmaması faciayı önledi. Gürültüyü duyarak dışarı çıkanlar gözlerine inanamadılar. Asırlık çınar ağacı olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri tarafından kesilerek parçalara ayrıldıktan sonra kaldırıldı. Araçta ağır hasar meydana geldi.

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