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Aktüel

Asırlık çınar 111 yaşında vefat etti

Manisa’nın Alaşehir ilçesi Hacıaliler Mahallesinde oturan ve Alaşehir’in en yaşlı kişisi olan 5 çocuk annesi 111 yaşındaki Hanım Ölmez, hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 23:40:00 -
Asırlık çınar 111 yaşında vefat etti

Manisa’nın Alaşehir ilçesi Hacıaliler Mahallesinde oturan ve Alaşehir’in en yaşlı kişisi olan 5 çocuk annesi 111 yaşındaki Hanım Ölmez, hayatını kaybetti.


Alaşehir’in en yaşlı kişisi olan 111 yaşındaki Hanım Ölmez yaşlılığa bağlı sebeplerden bugün hayatını kaybetti. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun tarafından 5 Mayıs Anneler Günü’nde ziyaret edilen ve Anneler Günü kutlanan Ölmez, Babalar Gününde akşama doğru hayata veda etti. Hacıaliler Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Ölmez’in naaşı Hacıaliler Mezarlığında toprağa verildi.


Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Anneler Günü ziyaretinde, "Asırlık çınarlarımızdan birisini ziyeret ediyoruz. Hanım Teyzemiz 111 yaşında Cumhuriyetten daha büyük. Cumhuriyetin kuruluşuna şahitlik etmiş, o anıları biriktirmiş. Kendisine sağlık ve sıhhat diliyoruz" demişti. 111 yaşındaki Hanım Ölmez’e kızı Zeynep Toklu bakıyordu.

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