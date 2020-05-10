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Aktüel

Asırlık annelere Anneler Günü ziyareti

Akçakoca’da protokol üyeleri, 100 yaşını aşan anneleri ziyaret ederek, Anneler Günü’nü kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 17:10:54 -
Asırlık annelere Anneler Günü ziyareti

Akçakoca’da protokol üyeleri, 100 yaşını aşan anneleri ziyaret ederek, Anneler Günü’nü kutladı. 99 yaşındaki Şerife Gülen, çok mutlu olduğunu belirterek, “Bu dünyada iyi başkanlık ve kaymakamlık yaparsanız ahirette de iyi başkan, iyi kaymakam olursunuz’’ dedi.


Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve Umut Işığı Birimi Koordinatörü Nursen Yanmaz, Anneler Günü münasebetiyle asırlık annelere ve şehit annelerine ziyaret gerçekleştirdiler. Ziyaretler ilginç diyaloglara sahne oldu. Ziyaretlerin ilki Şerife Gülen’e yapıldı. Nursen Yanmaz’ın çiçek takdim ettiği 99 yaşındaki Şerife nine, bir isteğinin olup olmadığını soran Kaymakam Öztürk ve Başkan Yanmaz’a, ’’Bu dünyada iyi başkanlık ve kaymakamlık yaparsanız ahirette de iyi başkan, iyi kaymakam olursunuz’’ dedi.


Protokol, ardından 100 yaşındaki Hatice Rabiye Karayel’i ziyaret etti. Asırlık Hatice Rabiye nineye de çiçeklerini Nursen Yanmaz takdim etti. Ev halkıyla bir süre sohbet eden idareciler, daha sonra Hatice Turanlı ve Nazmiye Özdemir’i ziyaret ederek Anneler Günü’nü kutladılar.


Kaymakam Öztürk, Başkan Yanmaz ve eşi Nursen Yanmaz’ın son ziyaretleri ise Cerablus şehidi Ercan Çelik’in babaevine oldu. Şehidin annesi Şehrinaz Çelik’e çiçek takdim eden yetkililer, Anneler Günü’nü tebrik ettiler.

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