Asırlık 5 Camii Restorasyonun Ardından Yeniden İbadete Açıldı

6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan ibadethaneler, gerçekleştirilen kapsamlı restorasyon ve ihya çalışmalarının ardından bir bir yeniden ibadete açılıyor. Bu kapsamda depremde ciddi hasar gören Acemli, Bektutiye, Hacı Veli Bey, Saraçhane ve Şekerli Camilerinin restorasyon ve ihya süreçleri tamamlandı. Beş cami, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla düzenlenen toplu açılış töreniyle yeniden ibadete açıldı.

5 Tarihi Cami Yeniden Şehrin Manevi Hayatına Kazandırıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon ve ihya çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılan camilerin toplu açılış töreni, Acemli Camii’nde gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un teşrifleriyle düzenlenen programa; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin ve İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammet Burak Gül, MHP İl Başkanı Mansur Metehan, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 6 Şubat depremlerinin ardından ağır hasar alan ibadethanelerin yeniden ayağa kaldırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında restorasyon süreçleri tamamlanan Acemli, Bektutiye, Hacı Veli Bey, Saraçhane ve Şekerli Camileri, gerçekleştirilen toplu açılış töreniyle yeniden Kahramanmaraşlıların hizmetine sunuldu.

Bakan Ersoy: “5 Camiimizin Daha Yeniden İhya Çalışmalarını Tamamladık”

Toplu açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinin ardından ibadethanelerin yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Bakan Ersoy, “6 Şubat depremlerinde birçok ibadethanemiz ağır hasar almış, bazıları yıkılmıştı. Ancak hamdolsun çok kısa bir sürede devlet millet omuz omuza vererek bu ibadethanelerimizi bir bir yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bugün de 5 camiimizin daha yeniden ihya çalışmalarını tamamladık ve hamdolsun yeniden ibadete açıyoruz. Deprem bölgesindeki yeniden ihya ve restorasyon çalışmalarımızı büyük oranda tamamladık. Yıl sonuna kadar çok daha büyük ilerleme kat edeceğiz. 2027 yılının ilk yarısında da Vakıflar Genel Müdürlüğümüz eliyle tüm restorasyon ve ihya çalışmalarımızı tamamlayacağız inşallah. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Acemli, Bektutiye, Hacı Veli Bey, Saraçhane ve Şekerli camiilerimizin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

5 Camii Dualarla Yeniden İbadete Açıldı

Bakan Ersoy’un konuşmasının ardından Acemli Camii’nde gerçekleştirilen toplu açılış töreninde dualar edildi. Duaların ardından kurdele kesilerek Acemli, Bektutiye, Hacı Veli Bey, Saraçhane ve Şekerli Camileri resmen yeniden ibadete açıldı. Restorasyon ve ihya çalışmaları tamamlanan beş cami, böylece 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen kapsamlı yeniden yapılanma ve ihya çalışmalarının önemli bir parçası olarak yeniden şehrin manevi hayatına kazandırılmış oldu.