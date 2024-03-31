Aşırı zayıflatır (Ödem ve yağ yaktırır) 15 dakikada hazır: Bunu yapın, kilolara veda edin! Yağları cayır cayır yakıyor
Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte fazla kilolarından kurtulmak isteyen binlerce kişi yağ yakıcı, zayıflamaya yardımcı takviye arayışında. İşte zayıflama garantili bu tarifle onlarca kilo vereceksiniz.
Aşırı Zayıflatır (Ödem Ve Yağ Yaktırır ) Tarifi İçin Malzemeler
1 bağ maydanoz sapı
1 limon
Taze zencefil (Yarım limon büyüklüğünde)
2. 5 litre su
Aşırı Zayıflatır (Ödem Ve Yağ Yaktırır ) Tarifi Nasıl Yapılır?
Bu detoks suyu ile hızlı bir şekilde zayıfladığınızı göreceksiniz sabah taze olarak yapıp akşama kadar bitirelim günlük su ihtiyacımızı bu su ile karşılayalım en fazla 3 gün üst üste yapılır sonra 1 hafta ara verip tekrar yapabilirsiniz hızlı bir şekilde yağ yakmaya ve ödemi atmaya yarayan bir içecek üstelik yapımı da oldukça kolay buyrun yapımına
Öncelikle maydanoz saplarını ayıklayıp güzelce yıkayalım.
Tencereye alıp bir limonun suyunu tencereye sıkıp kabukları da tencereye alalım.
Zencefili ince kıyıp ekleyip en son 2. 5 litre su koyup kaynamaya bırakalım.
Kaynayınca 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alalım süzüp gün boyu tüketelim hepsi bu kadar
Not : hamile hanım ve emziren annelerin kullanması uygun değildir.
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