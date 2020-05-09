Aşırı yağlı ciltlere ne iyi gelir? Yağlı ciltlere bakım önerisi

Cilt neden yağlanır?

Cildin yağlı olması, çoğunlukla kalıtımsaldır. Bazen temizliğin ihmal edilmesi, yanlış kozmetikler ve bakım ürünleri veya aşırı stres, metabolizmanın bozulması, bazı kan dolaşımı rahatsızlıkları, hormonal sorunlar, sağlıksız beslenme cildin fazla yağlanmasına neden olabilir. Uykusuzluk ve stres yağlanmayı geçici olarak artırır. Örneğin uykusuz bir gecenin ardından, saçlarımız sanki 1 hafta yıkanmamış gibi yağlanabilir.

Yağlı bir cildin avantajı var mıdır?

Yağlı cildin oluşmasındaki başlıca nedenler beslenme, kalıtım, hormonal dengesizlik, çevre koşulları ve yaş gösterilmektedir. Yağlı bir cilde sahip olmanın dezavantajları kadar yaşlanma sürecinde yüzde oluşacak kırışıklıkları yavaşlatması gibi büyük bir avantajı da bulunmaktadır.

Aşırı yağlı ciltlere ne iyi gelir?

Yağlı cilt için herhangi bir cilt doktoru ile görüştüğünüzde size söyleyeceği ilk şey cilt temizliğini düzenli olarak yapmanız gerektiği olacaktır. Yağlı bir cilde sahipseniz yüzünüzü periyodik olarak temizlemelisiniz. Soğuk su yerine ılık suyla yüzünüzü yıkamanız cilt yüzeyinde bulunan yağların daha kolay çözülmesini ve temizlenmesini sağlayacaktır.

Cildinizi temizlerken alkol içeren ürünler kullanmamalısınız. Alkolsüz cilt temizleyici tonik kullanırsanız hem yüzünüzdeki biriken yağ tabakasından kurtulmuş olursunuz hem de gözenekleriniz açılarak cildiniz nefes alır.

Cildinizi nemlendirmek içinde yağlı ciltler için özel olarak üretilen yağsız nemlendirici kremleri kullanabilirsiniz.

Aşağıda evde kendi kendinize yapabileceğiniz doğal cilt bakım maskeleri ve yağlı ciltleri dengelemek için kullanılan reçeteler hakkında bilgiler bulabilirsiniz.

1. Soğuk süt yağlı ciltler için doğal bir temizleyici olarak kullanılabilir. Soğuk süt ile gün içinde bir kaç kez yüzünüzü temizleyebilirsiniz.

2. Tropikal bir meyve olan ve büyük marketlerde bulabileceğiniz papaya posası yine yağlı cilt için doğal bir temizleyicidir. Ayrıca ölü deri hücrelerinin atılmasına yardımcı olur.

3. Yağlı ciltler için doğal maske yapmak istiyorsanız doğal kil, bal, limon suyu ve yumurta beyazını karıştırın ve yüzünüze sürün. 20 dakika sonra ılık su ile iyice durulayın.

4. Taze domates püresi yağlı ciltler için arındırıcı ve sıkılaştırıcı vazifesi görmektedir. Özellikle aşırı yağlı cildiniz varsa makyaj öncesi bu maskeyi uygulayabilirsiniz.

5. Yağlı ciltler için en çok kullanılan bir diğer maskede yoğurt ve kil maskesidir. Yoğurt ve doğal kili karıştırarak yüzünüze sürün ve 15 dakika, kuruyuncaya kadar bekletin. Bu maske cildinizi yumuşatacak ve yağın azalmasını sağlayacaktır.

6. Sandal ağacı tozu ve bir kaç damla gül suyu ile hazırladığınız maskeyi yüzünüze sürün ve kuruyuncaya kadar bekledikten sonra ılık su ile temizleyin.

7. İki adet badem içini ezin ve bir çorba kaşığı bal ile iyice karıştırarak macun kıvamına getirin. Yağlı ciltler için kullanılan bu doğal maske yağ miktarını azalttığı gibi cildinize doğal bir parlaklık verecektir.

8. Mısır nişastası ve suyu macun haline gelinceye kadar karıştırın. Yüzünüze 10 dakika kadar masaj yaparak sürün. Kuruyunca bol ılık su ile çıkarın.