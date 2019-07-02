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Aşırı terleyenler dikkat

Dermatoloji Uzmanı Dr.

02 Temmuz 2019 Salı 10:54
Aşırı terleyenler dikkat

Dermatoloji Uzmanı Dr. Selma Uçar, terleme sorununun, sistemik bir hastalığın habercisi olabileceğini söyledi.


Sivas Medicana Hastanesi doktorlarından Dermatoloji Uzmanı Dr. Selma Uçar, vücudun sıcak ve soğuk karşısında dengesini sağlayan, yani vücut ısısını ayarlayan terleme mekanizması istek dışı çalıştığını belirterek “ Vücutta 2-4 milyon arasında bulunan ter bezlerinin sayısı kadınlarda daha fazla olmasına rağmen erkeklerde daha aktif çalışmaktadır. Isı dengesinin yanında spor, heyecan, korku veya sinirlenme gibi durumlarda terleme artmaktadır. Ancak ortada bu nedenlerin hiçbiri yokken gerekli miktardan fazla terleme yani hiperhidroz görülebilmektedir. Aşırı terleme sadece el ve ayaklarda görülebileceği gibi vücut genelinde de yaşanabilmektedir“ dedi.


“Terleme sorunu hayatı olumsuz etkileyebilir”


Uçar, 18-30 yaş arasında daha fazla görülen lokal terleme sorunları sosyal yaşamı olumsuz etkileyebileceğini belirterek, “30 yaş sonrası daha fazla ortaya çıkan genel terleme sorunu, sistemik bir hastalığın habercisi olabilmektedir. Aşırı terleme ve terlemenin durmadığı durumlar, uykuda terleme ile birlikte göğüs ağrısı, ateş, hızlı nabız, nefes darlığı, kilo kaybı gibi belirtiler varsa en kısa sürede bir uzmana başvurulması gerekmektedir. Hiperhidroz yani aşırı terleme tedavisi nedene ve şiddetine bağlı olarak değişmektedir. Terlemeye neden olabilecek hastalıklara yönelik tetkikler yapılmalı ve altta yatan bir rahatsızlık varsa belirlenmelidir. Terleme tedavisinde medikal ve cerrahi tedavinin yanında farklı yöntemler de kullanılabilmektedir“ şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:54
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