Aşırı sıcaklara dikkat

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, son günlerde artansıcaklardan vatandaşların korunmasını ve mümkün olduğunca 10.00-16.00 saatleriarasında dışarı çıkmamaya özen gösterilmesini istedi.

Nemli ve sıcak havaların insan sağlığını olumsuz yönde etkilediğini söyleyenBahçacı, ”Yazın en sıcak ve nemli dönemine girdiğimiz bu günler riskli grup diye tabirettiğimiz yaşlı, çocuk, hamile ve kronik hastalığı (hipertansiyon, kalp yetmezliği,kanser, böbrek yetmezliği) bulunan vatandaşlarımız açısından zor bir dönemdir.Bundan dolayı risk grubunda yer alan vatandaşlarımızın bu dönemde sağlıklarına çokdaha fazla dikkat etmeleri gerekir” dedi.

"Güneş ışınlarının en dik geldiği saatlerde mümkünse dışarıya çıkmayın"

Sıcak ve nemli havadan korunmanın yolları hakkında bilgi veren Bahçacı, alınacakbazı basit tedbirlerle sıcak hava ve yüksek nemin insan sağlığı üzerindeki olumsuzetkilerini bir miktar azaltmanın mümkün olabileceğini belirtti. Bahçacı, "Mesela güneşışınlarının dünyamıza en dik geldiği saatlerde mümkünse dışarıya çıkılmamalı,çıkılması gerekiyorsa gölge yerler tercih edilmeli, hava akımı olmayan kapalımekanlarda klima veya vantilatör kullanılmalı, aşırı efor gerektiren işlerden kaçınılmalı,alkol, sigara ve aşırı yağlı yiyecekler tüketilmemeli, günde en az 2-2.5 litre sutüketilmeli, mevsim meyveleri, yeşil yapraklı sebzeler mutlaka öğünlerimizde yeralmalı, açık renkli ve bol kıyafetler tercih edilmeli ve sık aralıklarla duş alarak vücudunısısı düşürülmelidir” ifadelerini kullandı.

Sıcak havadan etkilenme ya da güneş çarpması durumunda kişilerin gölge, serin biryere alınıp sırt üstü yatırılması gerektiğini ve bol su verilmesinin uygun olacağını ifadeeden Bahçacı, "Normalde ani soğuk şok etkisi yapar ama sıcak çarpmalarında kişiyeolabildiğince soğuk uygulama yapmakta fayda vardır. Bunları yaptıktan sonra vakitgeçirmeden 112 acil sağlık hattı aranmalı veya kendi imkanlarımız ile güneş çarpmasıyaşayan kişiyi en yakın sağlık kuruluşuna götürmeliyiz” diye konuştu.

“Sıcak havalarda beslenme çok önemli”

Beslenmenin her dönemde önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Bahçacı, sıcakhavalarda beslenmenin daha da bir önem kazandığını belirterek şöyle devam etti;"Genel olarak kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Fakat yaz aylarında kahvaltıyapmak daha da önemlidir. Yaz aylarında yapılacak kahvaltıda az yağlı peynirler,zeytin ve taze sebzeler bulunmalı, kafein içeren içecekler yerine de süt, meyve suyu,ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edilmelidir. Enerjisi yüksek hamur tatlılarıyerine sütlü tatlılar, meyve tatlıları gibi tatlılar tercih edilmelidir. Terleme ile artan sıvıve mineral kaybının önlenmesi için yeterli sıvı alımı önemlidir. Sıvı alımı, vücuttaoluşan toksinlerin atılmasında, vücut fonksiyonlarının düzenli çalışmasında vemetabolizma dengesinin sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle yazaylarında her gün en az 2-2.5 litre su içilmelidir. Besin zehirlenmeleri, aşırı sıcaklarıngözlendiği yaz aylarında artan hastalıklardan biridir. Özellikle yaz aylarında dışarıda veaçıkta satılan yiyeceklerin tüketiminden kaçınılmalı, çabuk bozulan potansiyel risklibesinler açıkta bekletilmemelidir. Sıcak yaz aylarında özellikle virüslerden kaynaklananbebek ve çocuklarda yaygın olarak görülen ishallerin önlenmesinde el temizliği, sebzeve meyveleri yemeden önce iyice yıkamak çok önemlidir."

“Sağlık sorunlarının çözümü için 7 gün 24 saat görev başındayız”

İl Sağlık Müdürlüğünün ve ilde bulunan sağlık sunucularının, vatandaşların yaşamalarımuhtemel sağlık sorunlarının çözümü için 7 gün 24 saat görev başında olduğunubelirten Bahçacı, “Aşırı sıcakların ve nemin arttığı bu dönemi vatandaşlarımızınherhangi bir sorun yaşamadan atlatmaları temennimizdir. Vatandaşlarımızın yaşamasımuhtemel sağlık sorunlarının çözümü için aile sağlığı merkezlerimiz, acil sağlık hizmetiambulanslarımız ve hastanelerimiz ile biz sürekli görev başındayız” dedi.