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Dünya Aşırı sıcaklar Pakistan'da can aldı
Dünya

Aşırı sıcaklar Pakistan'da can aldı

Pakistan'ın bazı bölgelerinde termometreler 51 santigrat dereceyi gösterirken aşırı sıcaklıklar nedeniyle en az 3 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 22:40:00 -
Aşırı sıcaklar Pakistan'da can aldı

Pakistan'ın bazı bölgelerinde termometreler 51 santigrat dereceyi gösterirken aşırı sıcaklıklar nedeniyle en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Meteoroloji yetkililerine göre, güneydeki Sindh ve kuzeydoğudaki Pencap eyaletleri kavurucu sıcaklardan en fazla etkilenen bölgeler oldu. Sıcak hava dalgasının en az bir hafta daha sürmesi öngörülüyor.

Jacobabad'da kaydedilen 51 derece, bu yıl kayda geçen en yüksek sıcaklık değeri oldu.

Televizyon kanalı 92 News, bugün Sindh eyaletinin Kaccho bölgesinde şiddetli sıcaklık nedeniyle en az üç çocuğun öldüğünü, Larkana'da ise sıcaklıkların 50 derece olarak kaydedildiğini açıkladı.

Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, sıcak ve kuru havanın su rezervleri, mahsuller, sebze ve meyve bahçelerini olumsuz etkilediği konusunda çiftçiler uyarıldı.

İklim değişikliğinden en çok etkilenenden Güney Asya ülkeleri, 2015'ten bu yana şiddetli sıcaklarla yüzleşiyor.

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