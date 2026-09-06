Aşırı sağcı AfD oyların yüzde 44’ünü alarak rekor kırdı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Geleneksel aile yapısını yok sayan, okullarda LGBT propagandasına ve sapkın dayatmalara açıkça karşı duran fakat Almanya'da İslam'a ve ezana savaş açan Yahudi-Hristiyan sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD), oy oranını ikiye katlayarak yüzde 44,4'lük rekor bir zaferle sandıktan açık ara birinci parti çıktı.
Eyalette iktidarda bulunan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ise bir önceki seçimde elde ettiği yüzde 37,1'lik oy oranının ardından bu seçimde yüzde 18,4 seviyesine geriledi. Sandık verilerine göre Sol Parti yüzde 9,3, Yeşiller yüzde 8,7, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 8,4 ve İttifak Sahra Wagenknecht (BSW) yüzde 5,0 oy alırken; Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 2,2 ile barajın altında kaldı.
Seçim sonuçlarının ardından hükümet kurma sürecindeki belirsizlik öne çıkıyor. AfD en yüksek oyu almasına karşın eyalet parlamentosunda tek başına iktidar olmak için gereken sandalye çoğunluğunu elde edemiyor. Eyaletteki diğer siyasi partilerin AfD ile koalisyon kurmayı reddetmesi ve partiler arasındaki oy dağılımı, koalisyon seçeneklerini ve azınlık hükümeti senaryolarını tartışmalı hale getiriyor.