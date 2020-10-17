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Gündem Aşırı hız faciayla son buldu
Gündem

Aşırı hız faciayla son buldu

Diyarbakır'da, tekstil işçilerini taşıyan bir minibüs aşırı hız nedeniyle kaybedilen hakimiyet sonucu beton direğe çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 20 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 18:22:00 -
Aşırı hız faciayla son buldu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Diyarbakır- Batman karayolu Sanayi Caddesi üzerinde tekstil işçilerini taşıyan bir minibüs sürücüsünün aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 20 kişi yaralandı.

Kaza, Bismil ilçesi Sanayi Caddesi Batman yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre tekstil işçilerini taşıyan 21 LC 284 plakalı minibüs sürücüsü aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton aydınlatma direğine çarptı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda 112 sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalede 2 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı belirlendi.

Ağır olan 6 kişi çeşitli hastanelere sevk edildi

Yaralılardan durumu ağır olan 6 kişi ambulanslarla Diyarbakır'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, minibüs çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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