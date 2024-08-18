Asın bunları! Orman yangınlarının yüzde 90'ı...

Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınları devam ediyor; İzmir, Manisa ve Bolu illerinde geniş alanlar yanmaya devam ediyor.

İzmir'deki yangının sebebinin piknik ateşi olduğu açıklandı. Ancak veriler, orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu gösteriyor.

Son üç gündür ülke genelinde orman yangınları artış gösterdi. Özellikle İzmir, Manisa ve Bolu illerinde büyük ormanlık alanlar kül oldu ve alevler hâlâ tam olarak kontrol altına alamadı.

Bu yılın başından beri arka arkaya çıkan yangınlar, yaz aylarının sıcak ve rüzgarlı geçmesiyle daha da tehlikeli hale geldi. İnsan faktörü de bu yangınların büyük bir kısmını oluşturuyor; ülkedeki orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı olup, sadece yüzde 10'u doğa kaynaklı.

İzmir'de büyük bir alanı kül eden yangının sebebinin piknik ateşi olduğu açıklandı. 3 kişinin mangal için yaktığı ateş, rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkarak geniş bir alana yayıldı. Ormanları ve içindeki canlıları yok etti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması için şu verileri dikkate almak önem taşıyor. Ülkede 12,5 milyon hektar orman, yangın tehdidi altında. Bu, ülke yüzölçümünün yüzde 16'sını oluşturuyor. Gerekli önlemler alınmazsa, orman yangınlarının sayısının artması kaçınılmaz.

Ormanları korumak için daha fazla dikkat ve önlem alınması gerekiyor. (İLKHA)