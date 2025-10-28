  • İSTANBUL
Dünya

Asimilasyona direniş! Yunanistan’da ‘çocuğunu al sabah namazına gel’ etkinliği

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Asimilasyona direniş! Yunanistan’da ‘çocuğunu al sabah namazına gel’ etkinliği

Yunanistan’ın asimilasyon baskıları sürerken Batı Trakya Türkleri tüm imkansızlıklara ve zulme rağmen İslami değerleri, gelecek nesle aktarmak için her türlü çabayı gösteriyor... Gümülcine Müftülüğü geçtiğimiz yıllarda başarıyla uyguladığı, “Çocuğunu Al Sabah Namazına Gel” programını tekrar başlatıyor.

Gümülcine Müftülüğü tarafından Rodop ili genelinde “Haydi! Çocuğunu Al, Sabah Namazına Gel” sloganıyla duyurulan buluşma, 2 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.

Etkinlik, sabah saat 06.00’da Gümülcine Yeni Mahalle Camiinde başlayacak. Sabah namazının ardından katılımcılara kahvaltı ikramı yapılacak.

