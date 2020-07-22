Asım Gültekin'in cenazesi ne zaman, nereden kaldırılacak?
Asım Gültekin'in cenazesi ne zaman, nereden kaldırılacak? sorusu don dakika merak ediliyor. Gazeteci yazar ve eğitimci Asım Gültekin Yalova'daki evinde vefat etti. İlk gelen bilgilere göre Gültekin'in evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Sevilen Yazar Asıl Gültekin'in üzüntü verici vefat haberinin ardından sevenleri ve yakınları Asıl Gültekin'in cenazesine ilişkin ayrıntıları araştırılıyor. Peki, Asım Gültekin'in cenaze namazı ne zaman? Asım Gültekin'in cenazesi nereden kaldırılacak?
Gazeteci yazar ve eğitimci Asım Gültekin Yalova'daki evinde vefat etti. İlk gelen bilgilere göre Gültekin'in evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Asım Gültekin'in cenazesine ilişkin detaylar henüz açıklanmadı.
Yazar Gültekin'in vefatı üzerine şiyasetçilerden taziye mesajları geldi.
ALTUN: GÜZEL ADAMDI
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Gültekin için taziye mesajında bulundu.
Altun mesajında "Yazar Asım Gültekin'in ölüm haberini aldım şimdi. Çok üzüldüm. Güzel adamdı. Zor zamanlarda ağır yükler yüklenmiş, gerçek bir dava adamıydı. Buralıydı. Kültürümüzü sevdi, sevdirdi. Mekanı cennet olsun. Ailesinin, dostlarının ve talebelerinin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Gültekin'in vefatıyla ilgili "Vah; gitti dervişimiz Asım Gültekin. Mevlam Rahmet Eylesin..." dedi.
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Halit Bekiroğlu sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlayarak "Asım Gültekin’i, Çok güzel bir dostu kaybettik, Allah rahmet eylesin... Boş dünya, Bomboş dünya..." ifadelerini kullandı.