Koronavirüs salgınında mutasyonlar yeni dalgaların yaşanmasına yol açıyor. Pek çok ülke mutasyonlar sebebiyle yeniden kısıtlamalara gitti. Peki, aşılar mutant virüse karşı etkili oluyor mu?

Aşılar mutasyonlara karşı etkili mi?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan mutasyon virüsle ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. İlhan, "Şu an gerek Türkiye'deki uygulanan koronavirüs aşısı, gerekse dünyadaki aşıların mutant virüse karşı etkili olduğuna dair bilgi mevcut. Ama mutasyon çok farkı, değişik hale gelirse aşıyı da mutantlaştırmak gerekir. Ancak bu o kadar zor olmayacaktır. Aşının üretilmesindeki yaşanan zaman dilimindeki zorluk, buradaki oraya göre çok kısa olacaktır" dedi.