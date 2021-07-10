Koronavirüs salgınında bazı ülkelerde vaka sayısı artıyor. Vaka sayılarının artmasında delta varyantın etkili olduğu ifade ediliyor. Ülkemizde de delta ve delta plus vakaları görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayıları artmaya başladı. Hayat ilelebet sıkı tedbirle, hastalık bana bulaştı bulaşacak endişesiyle sürmez. Randevu alıp aşımızı olalım” açıklamasında bulundu. Peki, delta varyanta karşı hangi aşı daha etkili?

Aşılar delta varyanta karşı etkili mi? Aşı olan hasta olur mu?

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, delta varyantının yüzde 60 daha bulaşıcı olduğunu belirtti.

Yalçın, “Delta varyantı, başlangıçtaki orijinal virüs ve Alfa varyantına göre yüzde 60 daha bulaşıcı ve daha etkin. Sonuçları daha sıkıntılı görülüyor. Delta varyantına karşı belli aşıların daha etkin olduğunu biliyoruz" dedi.

Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, “Daha önce inaktif aşı olmuş bireylerin en az 3 ay geçmiş ise üçüncü aşıyı olarak, ciddi rahatsızlıkları yok ise (kalp, alerjik hastalıklar) özellikle mRNA aşılarından birinin yapılmasını öngörüyoruz. Daha önce hastalığı geçirmiş bireylerin de mRNA aşısı yaptırmalarında, en az üç ay sonra yaptırmalarında yarar var" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülay Korukluoğlu ise ağustos ayında vakaların yüzde 80'inin delta varyantı olacağını belirtti.Prof. Dr. Korukluoğlu, delta varyantının hızlı yayılmasının beklenmedik bir şey olmayacağını ifade ederek "Benim açımdan önemli olan ise bunun ne kadar yatakta tedaviye ya da ölüm oranına sebep olabileceğidir. Bildiğim delta vakalarda kötü bir geri bildirim yok. Pozitiflik oranları ülkemizde hala düşük. İngiltere'de de vaka sayıları artıyor ama hastanelerdeki doluluk oranları düşüyor. Bizim açımızdan en önemli şey budur, aşıdan beklediğim en büyük fayda da bu olacaktır" dedi.