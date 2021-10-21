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Yerel Aşılamada bir il daha mavi kategoriye geçti
Yerel

Aşılamada bir il daha mavi kategoriye geçti

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut, ikinci doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamada yüzde 75'i geçerek "mavi" kategoriye ulaşılan kentte bu alanda kritik seviyeyi aştıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 11:06:00 -
Aşılamada bir il daha mavi kategoriye geçti

Bulut, kurum binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin birinci doz aşıda yüzde 85-86 seviyesine geldiğini, 380 bin doz aşı uygulayarak "mavi" kategoriye girdiklerini ifade etti.

İkinci doz aşıda yüzde 75'e ulaşarak kritik eşiği aştıklarını vurgulayan Bulut, ancak bunun salgının tamamen gittiği anlamına gelmediği uyarısında bulundu.

Başarıya ulaşmak için toplumun tamamını aşılamayı hedeflediklerini belirten Bulut, şöyle devam etti:

"Mobil ekiplerimiz hala çalışmalarına devam ediyor. Herhangi bir kurumdan toplu aşılama konusunda talep olursa biz desek oluyoruz. Köylerde muhtarlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Toplu şekilde aşılara devam ediyoruz. Kırşehir'de toplam 380 bin doz aşıyı geçtik. Merkezdeki bir binamızın boş bir yerini aşı için ayarladık. Vatandaşlarımız, soğuk havada üşümeden aşılarını olabiliyor. Burada da bir alanı aşı için ayırdık, 'Aşı nerede olunuyor?' diye soran bile olsa geri çevirmeden aşısını yapıyoruz. Yeter ki oranımız artsın, salgın hızlı bir şekilde bitsin."

Okullarda da İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde aşı bilgilendirme çalışması yürüttüklerini anlatan Bulut, şunları kaydetti:

"Okullar açıldıktan sonra öğrencilerimizin aşı olup olmamakla ilgili tereddütleri vardı. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle bu konuda ortak çalışmamız oldu. Sağlık meslek liselerindeki eğiticilerle bizim doktorlarımız bir araya gelerek okullarda aşı ile ilgili bilgi verildi. Onların bu konudaki sorularını dinledik, danıştılar, bu sayede tereddütlerini giderdiler. Bir sınıfta bir öğrenci aşı yaptırdıktan sonra bir şey olmadığını görünce diğer çocukların da aşı yaptırma cihetine gittiğini gördük. 15 yaş altı öğrencilerimizdeki aşı oranımız ilk başta çok düşüktü. Şu anda yüzde 30 seviyesine çıkmış durumda. 15-19 yaş aralığında yüzde 60'a yaklaştık. Üniversite yaş grubunu da kapsayan 19-24 yaş arasında da yüzde 70-75 bandına yaklaştık. Gençlerin de artık güvenle aşıya geldiklerini görüyoruz. Bu oran arttıkça sınıflarda enfeksiyon ve karantinaların azaldığını görüyoruz."

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