Birçok ülke koronavirüs aşılaması uygulamasına başladı. Milyonlarca kişi aşılandı. Milyonlarca kişi aşılanmaya başlarken dünyada hangi ülkeler aşılandı, aşılanma ne zaman başladı? gibi soruların yanıtları da merak edilmeye başlandı.

Aşılama süreci hangi ülkelerde ne zaman başladı?

İngiltere, Phızer/BionTech aşısına ilk onay veren ülke oldu. İngiltere’de aşılama 8 Aralık tarihinde başlarken ülkede aşı olanların sayısı 1 milyon kişiyi geçti.

Avrupa Birliği ülkeleri içinde en yüksek aşılama oranı Danimarka’da oldu. 5,8 milyon nüfusu olan ülkede 2 Ocak tarihi itibariyle 45.800’den fazla kişiye aşı uygulandı.

Almanya, sayı bakımından en fazla aşılamayı gerçekleştirdi. 1 Ocak tarihi itibariyle 188.500 kişi oldu.

Hırvatistan ve Portekiz ülkeleri 0,19 ve 0,16’lık oranlarıyla Almanya’nın arkasından geliyor.

Onları 0,13 ile Polonya takip ediyor.

Salgın nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İtalya’da ise 79.000’den fazla kişiye aşı yapıldı.

Romanya’da 13.200, Avusturya’da 6.000 ve Bulgaristan’da ise 4.739 kişiye aşı yapıldı.

Estonya’da 2.500 kişi aşı olurken Yunanistan ve Finlandiya’da sırasıyla 3.000 ve 1.767 kişi aşı oldu.

İsrail ise aşılama konusunda dünyada en hızlı ülke oldu. 3 Ocak tarihi itibariyle ülkede yaklaşık 1,1 milyon kişiye Covid-19 aşısı uygulandı.

Amerika’da aşılama milyonlarca dozu geçerken Kanada ve Rusya’nın tüm bölgelerinde toplu aşılama 15 Aralık, Kosta Rika, Şili ve Meksika’da ise 24 Aralık tarihinde uygulanmaya başlandı.

Aynı tarihte bu ülkeleri Kuveyt, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Umman takip etmektedir.